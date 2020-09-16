РИАМО - 16 сен. Дооснащение акустическим оборудованием провели в концертном зале столичного парка «Зарядье» во время пика пандемии коронавируса, сообщила в среду генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«Мы дооснастили большой зал, мы занимались очень активно акустикой. Потому что зал все же сделан для акустических инструментов, натуральных голосов. Есть такие жанры музыки, в которых используется электроусиление. И здесь, конечно, надо было с этим работать. Все мы прекрасно успели за этот период», - сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что в концертном зале соблюдаются все санитарные требования. Каждый этаж оборудован санитайзерами, на входе организован контроль за температурой посетителей, также им необходимо использовать маски и перчатки.

Парк «Зарядье» находится в самом центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия». На территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой.

В парке «Зарядье» расположены парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал, ледяная пещера, концертный зал, медиацентр, подземный археологический музей, большой амфитеатр под стеклянной «корой». В 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира.

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