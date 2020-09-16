РИАМО - 16 сен. Концертный зал «Зарядье» в Москве оборудовали специальной ионизирующей системой вентиляции, которая уничтожает вирусы, сообщила генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«Да, действительно, здесь такая вентиляция со специальной ионизацией. Поэтому можно совершенно спокойно слушать прекрасные концерты», - сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что зал-трансформер, который позволяют адаптировать пространство сцены и зрительного зала под любые постановочные форматы, также готов к приему слушателей в соответствии с эпидемиологическими требованиями.

«Рассадка у нас, как у всех пока – в шахматном порядке. То есть 50% наполняемости зала. Мы решили пока через одно кресло. Многие спрашивают, а как быть тем, кто приходит семьями? Но мы решили, что в каждом конкретном случае, мы будем это решать», - отметила Жукова.

Генеральный директор добавила, что правительство Москвы оказало огромную поддержку залу во время пандемии. ​​