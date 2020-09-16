РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске нашли нового инвестора для достройки Никольского храма в микрорайоне Кузнечики, до конца 2020 года закроют контур здания и построят временную кровлю, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«С благочинным Подольского церковного округа протоиереем Олегом Сердцевым провели встречу по вопросу возобновления строительства Никольского храма в микрорайоне Кузнечики. Архитекторы проектного бюро МУП «Водоканал» Подольска в настоящее время корректируют проект», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, пока дорабатывается документация, новый инвестор готов в 2020 году профинансировать закрытие контура здания, строительство временной кровли и установку ограждения. В плановый строительный цикл войдут с 2021 года.

Конструктив здания готов на 70%, к нему подведены основные инженерные коммуникации. В 2019 году сделали независимую экспертизу состояния здания храма, эксперты посчитали его удовлетворительным.