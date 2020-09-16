РИАМО - 16 сен. Почти 72 тысячи человек посетили столичный Северный речной вокзал и его парк за десять дней с момента открытия этого архобъекта после реставрации, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли для посетителей 5 сентября в рамках празднования Дня города Москвы.

«Для ценителей архитектуры организовали экскурсии по зданию вокзала. Не забыли о любителях активного отдыха: несколько дней назад открыли прокат велосипедов и велопарковки», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь с вокзала снова отправляются круизные судна, на которых можно добраться до Перми, Костромы, Казани, Архангельска, Углича, Ярославля, Астрахани, Хвойного бора и Березников. С обновленного вокзала уже отчалили 33 теплохода.

Собянин добавил, что масштабную реставрацию Северного речного вокзала и благоустройство его парка провели всего за два года. Теперь это место стало еще одной точкой притяжения жителей и гостей города.