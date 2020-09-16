РИАМО - 16 сен. В Московской области за прошедшие сутки выявили 173 случая коронавирусной инфекции, общее число выявленных в Подмосковье случаев достигло 70 831, сообщается на сайте министерства здравоохранения региона по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе скончались шесть пациентов с диагностированным коронавирусом. С начала пандемии умер 1261 человек с Covid-19.

Также подмосковные врачи за сутки вылечили 139 человек. За все время от инфекции избавились 53 870 человек.

По вопросам коронавируса в регионе работают горячая линия 8 800 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Подмосковье также активно проводят вакцинацию от гриппа. За минувшую неделю в Подмосковье от гриппа привились свыше 323 тысяч человек.

Прививку делают проверенными отечественными препаратами: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс», она абсолютно бесплатна.

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16 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Доктор Мясников оценил, насколько заразны переболевшие коронавирусной инфекцией. По его словам, информация о том, что выздоровевший пациент заразен 90 дней — «страшилка».

- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.