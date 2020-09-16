РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Глава Подольска Николай Пестов поблагодарил Подольский комбинат благоустройства за создание парковки и благоустройство территории многоквартирного дома в микрорайоне Климовск.

«Работы по организации парковки и благоустройству прилегающей территории у дома №11 на улице Симферопольская завершены. Выражаю благодарность Подольскому комбинату благоустройства за оперативно проведенную работу в соответствии с поручением, данным в ходе недавнего обхода территории Климовска», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Водоканал» Подольска провел реконструкцию расположенной рядом КНС и освободил место для организации парковочного пространства.