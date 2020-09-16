РИАМО - 16 сен. Воскресенский колледж стал региональной площадкой для подготовки и проведения VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В финале конкурса представлено 210 компетенций, свыше 2 тысяч участников. Из 1980 студентов Воскресенского колледжа только один смог стать финалистом престижного чемпионата.

«После регионального отбора выпускник колледжа Даниил Захаров стал финалистом в компетенции «Укладка напольных покрытий». В прошлом году Даниил окончил Воскресенский колледж по специальности сварщик, но из учебного заведения не ушел, решил попробовать себя в новом деле», - говорится в сообщении.

Сам Захаров отметил, что его работа очень кропотлива, приходится по несколько часов стоять на коленях подбирая и раскладывая элементы.

В течение трех дней финалист будет выполнять задания чемпионата. После этого конкурсную работу отправят на рассмотрение жюри. По итогам будет известно, попадет молодой человек на международный чемпионат или нет.

«Воскресенский колледж участвует в WorldSkills Russia уже шестой год. За это время здесь появилось более 20 призеров и победителей. Хочу пожелать удачи Даниилу и с честью представить Воскресенский колледж и весь наш округ на VIII национальном чемпионате WorldSkills Russia», - отметил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.