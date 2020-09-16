РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Реконструкцию станции Подольск в рамках проекта по организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения Подольск – Нахабино (МЦД-2) сделали на 90%, работы планируют завершить до конца октября, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В стадии завершения находится первый этап реконструкции станции «Подольск». Он реализуется в рамках проекта по организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения Подольск – Нахабино (МЦД-2). Общая готовность проекта составляет 90%. Убежден, что все запланированные работы в рамках первого этапа реконструкции будут завершены в срок – до конца октября 2020 года», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, продолжаются работы по строительству вестибюля с подземной и надземной частью со стороны Вокзальной площади. Через него будет осуществляться проход на вторую и третью платформы. Там же установят кассовые павильоны, турникеты, служебные помещения. Уже устроены эскалаторы. Лифтом смогут воспользоваться пассажиры с ограниченными возможностями.

В стадии завершения строительства здание локомотивных бригад. В нем предусмотрены комнаты отдыха, столовая и другие служебные помещения. Ведутся кровельные и отделочные работы.