РИАМО - 16 сен. В Московскую область вернулись из Узбекистана 13 врачей, которые помогали коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наши медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь была оказана более 5 тысячам человек» - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На борьбу с инфекцией из Подмосковья были направлены инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц, а также Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

До этого Подмосковные медицинские специалисты уже помогали коллегам из Казахстана в борьбе с коронавирусом.

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16 СЕНТЯБРЯ

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