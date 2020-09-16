РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Свыше 400 воспитанников военно-патриотических организаций Подмосковья приняли участие в смотре строя и песни в Подольске в среду, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в среду прошел смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В нем (в смотре - ред.) приняли участие 57 команд со всей Московской области. Самое большое количество участников - у города-организатора — это 27 команд, которые защищали честь нашего округа. Юные патриоты продемонстрировали навыки построения в колонну по два, движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении налево, приветствие, кругом, отдание воинского приветствия. Всего в смотре приняли участие свыше 400 участников военно-патриотических организаций региона», - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Подмосковное отделение «Юнармии» объединяет свыше 29 тысяч юных патриотов. Строевая подготовка - одно из приоритетных направлений подготовки юнармейцев Московской области.