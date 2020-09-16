РИАМО - 16 сен. Московский марафон пройдет в столице 20 сентября, из-за этого участки улиц в городе, по которым пройдет дистанция мероприятия, будут перекрыты с 07:00 до 17:00, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Также с 00:01 19 сентября до конца мероприятия на закрытых участках нельзя будет парковаться. Планируйте маршрут заранее», – говорится в сообщении.

На первом участке проведения марафона перекрыты будут Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская набережные, улицы Лужники и Хамовнический вал, Зубовский и Смоленский бульвары, Крымский проезд, Смоленская улица от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

На втором участке проведения марафона перекрытия будут на улице Лужники, Смоленской, Лужнецкой, Новодевичьей, Краснопресненской, Саввинской, Пресненской, Пречистенской набережных, на улицах Тестовской, Хамовнический Вал, Мантулинской, улице 1905 года, улице Красная Пресня.

Кроме того, на Ростовской набережной, Красногвардейском проезде, Баррикадной улице, Новинском бульваре, Смоленской улице, улице Крымский Вал, Октябрьском тоннеле, улице Коровий Вал, Большая Ордынка, Малом Москворецком мосту, Лубочном переулке, улице Балчуг, Раушской набережной, Садовническом проезде.

Еще на Фрунзенской набережной, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном, Тверском бульварах, Тверской улице, Моховой улице, улице Охотный Ряд, Театральном проезде, Лубянской площади, Новой площади, Старой площади, Китайгородском проезде, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Котельнической, Гончарной набережных и Малом Устьинском мосту.

Участки после перекрытия будут открываться поэтапно.