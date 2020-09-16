РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В гимназии №24 городского округа Люберцы активисты МГЕР провели эколого-экономическую игру «Стратег» в рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Игра прошла в Международный день защиты озонового слоя. Старшеклассников поприветствовал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы, член регионального политсовета, руководитель МГЕР Александр Шлапак.

«Всемирный день сохранения озонового слоя очень важен для экологов. Ведь озоновый слой защищает Землю от вредного, избыточного ультрафиолетового излучения. Наверняка вы слышали о том, что многие производства сейчас переходят на более экологичный режим работы, чтобы не причинять озоновому слою большой вред. Игра «Стратег» - идея сотрудников министерства экологии Московской области совместно с активистами партии «Единая Россия». Желаю вам хорошо и интересно провести время и, конечно же, победы», - сказал Шлапак.

Он добавил, что цель игры состоит в том, чтобы в очередной раз обратить внимание участников на существующие и возможные проблемы экологии, а также подумать над тем, как их избежать.

Три команды старшеклассников в формате бизнес-игры выстраивали стратегии и делали прогнозы по теме переработки ТБО и улучшению экологии в городах. После игры активисты МГЕР обсудили со школьниками, какой колоссальный объем мусора производит человечество, какие пути решения возможны для данной проблемы.

После мероприятия участники поблагодарили молодогвардейцев за интересный урок.