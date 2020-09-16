РИАМО - 16 сен. Среднерусский банк ПАО Сбербанк стал партнером III Всероссийского форума «Живу спортом», организованного министерством физкультуры и спорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Форум собрал более 4 тысяч участников из регионов РФ. В рамках деловой программы прошла стратегическая сессия «Цифровизация в спорте», на которой Сбербанк представил новый сервис «Живу спортом», - говорится в сообщении.

Сервис планируется запустить на цифровой платформе Сбербанка в ноябре 2020 года. Он позволит жителям Московской области без труда найти на карте площадки для занятия спортом, оставить отзыв о площадке, зафиксировать свои спортивные результаты и поделиться ими с друзьями. Идентифицироваться на платформе можно через мобильное приложение по Sberbank ID.

«Я искренне рад, что правительство Московской области уделяет большое внимание развитию культуры спорта. Мы поддерживаем эту инициативу и хотим создать для жителей Московской области новые возможности для занятий спортом. Уверен, что запуск нового сервиса от Сбербанка станет еще одним шагом в этом направлении», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка Евгений Елисеев.

Среднерусский банк выступает партнером форума второй год подряд. В прошлом году в рамках мероприятия банк провел сессию дизайн-мышления «От инсайтов к инновациям» для руководителей учреждений области.​