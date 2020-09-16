РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В финальном этапе VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2020) приняли участие два студента техникума имени Гагарина, состязания по двум компетенциям прошли в дистанционно-очном формате на базе люберецкого техникума, сообщила директор учебного заведения Ольга Клубничкина.

«Эксперты чемпионата из разных городов России в прямом эфире оценивали действия конкурсантов. Для этого рабочие площадки были оборудованы видеокамерами, способными передавать изображение и звук в высоком качестве. Перед началом каждого испытания молодые люди проходили обязательную видеорегистрацию, представившись на камеру и продемонстрировав свой паспорт в развернутом виде», - пояснила Клубничкина.

По ее словам, Московскую область в компетенции «Обслуживание авиационной техники» представил студент 4-го курса люберецкого техникума Виталий Прислонов, а в компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами» - первокурсник Алексей Щекочихин.

«Во время испытаний на площадке вместе с конкурсантами могли находиться только аккредитованные технические эксперты. Их задача - контроль работы оборудования. Рядом с нашими участниками были мастер производственного обучения техникума Николай Майстренко и студент 4-го курса, призер прошлого Национального чемпионата Евгений Куприянов», - уточнила Клубничкина.

Она также добавила, что впереди ожидаются выступления двух юниоров - школьников из Люберец и Щелкова.

«Результаты участия в конкурсе профмастерства Виталия Прислонова и Алексея Щекочихина пока не получены, ждем решения экспертов и болеем за наших ребят!» - завершила директор техникума.

Финальный этап соревнований «Молодые профессионалы» по 130 компетенциям проходит с 7 по 21 сентября. Победители смогут попасть в сборную России для участия в международном чемпионате в Шанхае в 2021 году.