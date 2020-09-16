РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Укладку асфальта около школы №2 завершили, в настоящий момент идут работы по благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход работ по замене асфальтового покрытия около школы №2 Люберец.

«Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие аспекты нашей жизни, поэтому ряд работ мы не успели завершить в срок. В частности, люберчане обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние асфальта у школы №2 в Люберцах. Сегодня (в среду -ред.) мы вместе с директором учебного учреждения Еленой Алексеевной Пазиной провели рабочее совещание на объекте. Укладка асфальта уже завершена, но есть ряд небольших замечаний. К концу недели работы будут завершены в полном объеме», - сказал Ружицкий.

Глава добавил, что работы по укладке асфальта и благоустройству прилегающей территории не были завершены в срок из-за задержки, связанной с пандемией коронавируса. Асфальт у учебного учреждения был полностью уложен 14 сентября. В настоящее время необходимо завершить работы по благоустройству.