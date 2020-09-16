РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В среду в рамках программы «Активное долголетие» люберчане старшего возраста посетили знаковые места Истры, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Они побывали в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре и в истринском драматическом театре», - говорится в сообщении.

Экскурсии и поездки проходят с соблюдением всех противоэпидемиологических правил.

Стать участником программы и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для этого нужно подать заявку на участие через портал www.dolgoletie.mosreg.ru, мобильное приложение «Соц.услуги» или обратиться в комплексный центр социального обслуживания.