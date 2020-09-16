РИАМО - 16 сен. Летом в Москве родилось больше мальчиков, чем девочек – 51,6% и 48,4% соответственно, самыми популярными именами для детей с июня по август стали Александр и София (Софья), такие имена получили 722 мальчика и 822 девочки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Имя Александр было самым популярным и в 2019-м, и в 1989-м году, в прошлом году так назвали 2991 новорожденного москвича. Мода на женские имена более переменчива: если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019-м оно не попало даже в топ-10. В прошлом году наиболее распространенным стало имя София (Софья), так назвали 3261 девочку», – уточняется в сообщении.

На втором месте по распространенности в Москве именем для девочки стало имя Мария, его дали 644 девочкам. В топ-10 также вошли: Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Ева (427), Елизавета (424), Анастасия (386) и Александра (362). В число самых популярных мужских имен в Москве вошли Михаил (664), Максим (646), Артем (560), Лев (523), Марк (467), Дмитрий (449), Иван (431), Матвей (424) и Даниил (391).

Именами, входящими в десятку самых популярных, были названы примерно 30% родившихся детей. Весьма распространенными являются греческие и древнеславянские имена. Имя Есения и Стефания получили 114 девочек, Макаром было названо 111 мальчиков, имя Платон дали 102 мальчикам. Лукой назвали 66 мальчиков, Златой — 65 девочек. Афиной стала 21 девочка, Добрыней – 19 мальчиков.

Четыре мальчика получили имя Гамлет, три девочки стали Музами, две – Ариями. Имя Данте дали одному мальчику, одну девочку назвали Джульеттой, еще одну – Династией.

Двое детей получили имена Август и Августа, одному мальчику дали имя Июлиан. Четыре девочки получили имя Венера, два мальчика – Марс, один назван Космосом.