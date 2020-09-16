РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 сен. На территории городского округа 17 сентября в период с 12:00 до 13:00 пройдут плановые проверки системы оповещения с включением электросирен, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Для проверки будут задействованы свыше 40 источников звуковых и речевых сигналов. Во время испытаний по сетям оповещения будут поданы сигналы «Внимание всем!» и «Воздушная тревога!». Все сигналы, поданные в рамках проведения проверки 17 сентября, являются учебными», - говорится в сообщении.

Сигнал «Внимание всем» — это непрерывное звучание сирен в течение 3 минут с многократным повторением. При получении данного сигнала необходимо включить радио, телевидение, прослушать сообщение, передать информацию соседям, а затем действовать согласно полученным указаниям.

Сигнал «Воздушная тревога!» — это прерывистое (с периодом в шесть секунд) многократно повторяющееся звучание сирен в течение трех минут. При подаче данного сигнала необходимо немедленно укрыться в приспособленных закрытых сооружениях или естественных укрытиях. Находясь в квартире, нужно выключить электрические приборы, газ, взять средства индивидуальной защиты, документы, необходимые вещи, запас продуктов, воды и покинуть помещение.