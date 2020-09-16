РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске в рамках универсиады среди студентов средне-профессионального и высшего образования округа прошли состязания по полиатлону, первое место у команды института сервисных технологий (РГУТИС), сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В среду на стадионе «Труд» прошли соревнования по полиатлону, или многоборью комплекса ВФСК ГТО. В состязаниях приняли участие юноши и девушки в рамках универсиады среди студентов средне-профессионального и высшего образования городского округа Подольск.

«В командном зачете среди юношей I место у института сервисных технологий (РГУТИС); II место - АНПОО Подольский социально-спортивный колледж; III место - ГАПОУ Московской области Профессиональный колледж «Московия». У девушек I место - АНПОО Подольский социально-спортивный колледж; II место - АНО ПО МОКИТ; III место - ГАПОУ Московской области Профессиональный колледж «Московия». Поздравляем победителей и призеров!» - говорится в сообщении.

Лучшими в личном зачете среди юношей стали Андрей Дунаев (первое место), Владимир Фофонов (второе место) и Даниил Ивлев Даниил (третье место). Высокие результаты среди девушек показали Елизавета Николенко (первое место), Лиля Гордеева (второе место) и Ангелина Евдокимова (третье место).

Администрация округа поблагодарила судей трех центров ВФСК ГТО городского округа Подольск за помощь в проведении соревнований.