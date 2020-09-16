РИАМО - 16 сен. В Воскресенске 6 836 школьников с первого по четвертый классы обеспечены бесплатным горячим питанием, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава округа Артур Болотников вместе со своим первым заместителем Владиславом Сатинаевым посетил школу №4 и проверил, как обеспечивается питание. На сегодня бесплатным питанием в этой школе обеспечен 251 ученик с 1 по 4 классы, кроме того, 53 школьника льготной категории с 5 по 11 классы получают бесплатное горячее питание.

«Убедились, что в рационе наших школьников используются только самые свежие продукты. Все вкусно, приготовлено с душой. Хорошо, когда к детскому питанию применяется именно такой подход. Разнообразное меню, школьники довольны и это главное», - сказал Болотников.

Десятидневное меню школьников разработано с учетом оптимального количества витаминов и микроэлементов необходимых для ежедневного рациона учащихся. Осуществляется родительский контроль качества питания.