РИАМО - 16 сен. В Воскресенске провели традиционное вручение паспортов достигшим 14-летия юным гражданам, вручение организовали в местном Концертно-выставочном зале, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Из-за пандемии Covid-19 подобные мероприятия долгое время не проводились. В этот раз в торжественной обстановке свои первые взрослые документы получили 12 ребят.

«По поручению главы городского округа Воскресенск Артура Болотникова документы и слова напутствия юным воскресенцам передал его первый заместитель Алексей Малкин, а также председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир Кузнецов и его заместитель Владимир Кондрашов», - говорится в сообщении.

Это важное событие как для подростков, так и для их близких. Поздравить юных граждан России в этот день пришли и самые близкие для них люди – родители и родственники. Специально для всех гостей был подготовлен небольшой концерт с творческими номерами от представителей учреждений культуры Воскресенска. После вручения паспортов было сделано общее фото на память.