РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Второй театральный фестиваль творческих коллективов городского округа Люберцы «Люди и маски» пройдет 25 сентября на площадке театра кукол «Радуга», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Подать заявку на участие можно по 18 сентября включительно.

«Мы ждем на фестивале профессиональные и любительские коллективы, талантливых участников творческих объединений, актеров. Наша цель - создать единую площадку для обмена опытом, поиска новых театральных идей и направлений», - сказала председатель оргкомитета фестиваля - председатель комитета по культуре администрации округа Светлана Носкова.

Она уточнила, что участники должны подготовить спектакль продолжительностью не более 25 минут. Работы будут оцениваться в нескольких номинациях и возрастных группах.

«Особое внимание жюри будет обращать на уровень исполнительского мастерства, артистизм, глубину и яркость художественного образа», - сообщила Носкова.

Заявку на участие необходимо направить по 18 сентября включительно в оргкомитета фестиваля. Контактный телефон: 8-926-041-35-10, электронная почта teatrraduga8@yandex.ru. Ознакомиться с положением фестиваля можно на сайте организатора - театра кукол «Радуга».