РИАМО - 16 сен. Прогнозируется, что в среду с 18:00 до 20:00 дороги столицы будут загружены на восемь баллов из десяти, пробки ожидаются там, где проходят дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Особенно плотно в районе проспекта Мира. Также начались дорожные работы на Горбатом путепроводе (шоссе Энтузиастов)», – говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, 15-м километре МКАД при движении в обе стороны и на Нижегородской эстакаде ТТК.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, а также МКАД перед Волоколамским шоссе.

Загруженность дорог снизится после 20:00.