РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Культурный центр «Дом офицеров» Люберец приглашает юных жителей 17 сентября на показ мультипликационного фильма «Цветик-семицветик», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Это советский мультфильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1948 году. Снят по мотивам одноименной сказки Валентина Катаева», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30. Вход свободный. Начало в 19:00.