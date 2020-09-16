РИАМО - 16 сен. В Подмосковье после пандемии коронавируса резко выросло число людей, которые хотят заниматься спортом, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«После пандемии мы получили взрывной скачок тех людей, кто хочет ходить в зал, потому что все насиделись дома и соскучились, и хотят идти заниматься спортом. У нас регистрация на наши беговые события, когда мы ее открываем, — за сутки полторы-две тысячи слотов разбирают», - сказал Терюшков в ходе всероссийского форума «Живу спортом».

По его словам, за июль и август в Московской области прошло пять забегов, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. Более того, в Красногорске два гола назад была открыта академия хоккея. На данный момент площадка переполнена, желающим «не хватает льда».

В августе и сентябре в Подмосковье прошли несколько забегов из серии «Живу спортом»: «Волоколамский рубеж», «ЗаRUNск» и «Гагаринский забег». Также Серпуховский марафон запланирован на 26 сентября, а забег «Сергиевый путь» в Сергиевом Посаде – на 10 октября.

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16 СЕНТЯБРЯ

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