РИАМО - 16 сен. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что жительнице Люберец, бросившей новорожденную дочь, нужно прийти в себя, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Утром в среду в полицию поступило сообщение об обнаружении на лавочке возле одного из домов на улице в поселке Калинина Люберец новорожденной девочки. Однако девочки на лавочке не оказалось. Позже выяснилось, что матерью ребенка и является заявительница, которая решила отдать ребенка из-за финансовых проблем.

«Наша задача сейчас сохранить семью, сохранить для малышки родную маму. Любые вмешательства сейчас в семейные дела пойдут во вред. Прошу журналистов не осаждать ее дом. Там все-таки маленькие дети. Мама сейчас находится в состоянии стресса. Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей», - отметила Мишонова.

По ее словам, это пятый ребенок женщины. Она живет с детьми, с бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях.

«В голову ей пришло только такое решение: позвонить в полицию, сообщить о том, что она нашла младенца на лавке. Хотя она, конечно, даже не выходила из дома. Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь», - рассказала детский омбусмен.

Мишонова также добавила, что пока мама написала заявление на помещение девочки в больницу, поскольку роды прошли в домашних условиях.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.