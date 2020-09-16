РИАМО - 16 сен. Российский интернет-форум (РИФ) в этом году впервые за свою 24-летнюю историю состоится в Москве в формате РИФ in the City, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«На протяжении 23 лет ключевое для IT-отрасли мероприятие проходило в выездном формате в Московской области. В этом году форум состоится в центре Москвы на площадке Цифрового делового пространства 21 сентября», - отмечается в сообщении.

Организатором мероприятия выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соорганизатором стал Координационный центр доменов .ru/.рф. РИФ состоится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

РИФ in the City посвящен технологиям и людям, интернет-бизнесу и инструментам для него, цифровой трансформации и цифровой зрелости. В этом году организаторы делают акцент на вопросе: «Может ли Россия стать мировым R&D-центром и что для этого нужно?».

В программу форума вошли выступления, прикладные мастер-классы, форсайт-сессии и презентации цифровых трендов по направлениям: экономика, GovTech, New Media, LifeTech, DeepTech, Digital Transformation, цифровая зрелость, EduTech. Спикеры и участники обсудят темы из области искусственного интеллекта, шеринг-экономики и осознанного потребления, биотеха, финтеха, автомобилей и технологий, аналитики социальных сетей и инфлюенс-маркетинга, новых цифровых реальностей и fake news.

«Этот год стал испытанием для бизнеса, государства и человеческих отношений и сильным катализатором для цифровизации всего: традиционных индустрий, госуправления, социальной сферы. Теперь уже всем понятно, что «цифра» - новое электричество, и именно «цифра» помогла нам пережить пандемию. Отрасль и государство вступили в открытый и конструктивный диалог: вспомним июньско-июльские меры президента, панельную дискуссию в «Иннополисе». От совместных усилий правительства и инновационных компаний зависит то, какую нишу займет наша страна в цифровой экономике. РИФ in the City станет площадкой для живого общения представителей государства и бизнеса», - сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Секции форума РИФ in the City пройдут в четыре параллельных потока. Подробная программа доступна на сайте rif.ru.