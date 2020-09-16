РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина напомнила жителям округа о возможности сделать бесплатную прививку от гриппа.

«В нашем округе продолжается вакцинация от гриппа. Поставить прививку можно в школе, детском саду, поликлинике или мобильном пункте вакцинации вблизи крупных ТЦ и транспортных узлов», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что записаться на прием к своему участковому для осмотра и направления на вакцинацию можно через портал госуслуг либо по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

Также Минздрав Московской области запустил сайт, посвященный прививке от гриппа. На нем можно посмотреть график работы мобильных пунктов и все, что нужно знать о вакцинации.