РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Свыше 8 кубометров мусора убрали из леса участники субботника в среду в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Уборка прошла на лесном участке между домами №№9 и 24 на улице Лесной.

«Порядок на территории навели 30 человек - сотрудники Истринского лесничества, администрации горокруга Красногорск и активные жители. Собрано более 8 «кубов» бытового мусора», - говорится в сообщении.

Собранный в лесу мусор вывезла Красногорская городская служба. Эта же организация предоставила инвентарь участникам экологической акции.