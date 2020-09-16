РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 сен. В Центральном музее ВВС в Монине 26 сентября пройдет соревнование по авиамодельному спорту «Кубок памяти маршала Красовского» среди гоночных мультимоторных моделей F9-U, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнование посвящено 100-летию основания военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00. Регистрация и подробная информация на сайте.