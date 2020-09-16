РИАМО - 16 сен. Готовность благоустройства третьей очереди набережной озера Сенеж в Солнечногорске составляет 50%, участок станет длиннее еще на два километра, говорится в сообщении пресс-службы управления информационной политики администрации городского округа.

Здесь появятся новые велодорожки, обустроят пирсы. Кроме того, на набережной разместят еще больше скамеек, создадут зоны с видовым обзором на жемчужину Подмосковья — озеро Сенеж. Также проектом предусмотрена высадка околоводных растений.

«Новый участок набережной продлится до Мастерской управления «Сенеж». Прогуляться по новой набережной жители и гости округа смогут уже в октябре этого года», - говорится в сообщении.

Модернизация озера началась два года назад. В рамках первого этапа территория центрального пляжа значительно преобразилась. Появился амфитеатр для принятия солнечных ванн, велодорожка с разметкой и специальным покрытием, пирс, современные детские и спортивные площадки для ребят разного возраста, скамейки.

На пляж завезли белый кварцевый песок. Реконструкция второй очереди набережной завершилась осенью 2019 года. Территория стала продолжением уже имеющейся зоны отдыха. Ландшафт украсили пирсы для рыбаков, еще один пляж и площадка воркаута.