РИАМО - 16 сен. Бывший президент Франции Николя Саркози на форуме MIPIM Urban Forum в Париже сказал, что Москва сумела стать современным городом и сохранить историческое наследие, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Он отметил, что Москва его удивила своей способностью меняться.

«Я приезжаю в Москву 2-3 раза в год уже много лет. Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражен тем, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно», — сказал Саркози.

Экс-президент также отметил, что столица обошла Париж и в строительстве метро.