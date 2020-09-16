РИАМО - 16 сен. После обращения предпринимателя к региональному бизнес-омбудсмену, его претензии об оплате задолженности по муниципальному контракту удовлетворили, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москоской области.

Бизнесмену должны были заплатить за поставку природного песка и технической соли. Но в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Звенигород платить не собирались. Причиной этому стало преждевременное расторжение трех контрактов. Но при заключении в них было прописано, что поставщик вправе требовать оплаты по договорам за фактическую поставку товара. Таким образом, за работу следовало заплатить 15 680 рублей, 185 813,5 рублей и 39 341,96 рубля.

«После изучения всех документов, приложенных к заявлению предпринимателя, с учетом всех указанных обстоятельств в Главное контрольное управление Московской области мной было направлено письмо о рассмотрении представленных доводов заявителя и принятии установленных законодательством Российской Федерации мер реагирования», - сказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Он добавил, что урегулирование конфликта произошло на досудебном этапе по соглашению сторон. Заявителю не пришлось тратить время на судебные разбирательства и обращаться в областной Арбитражный суд для взыскания основного долга по договору и процентов за пользование деньгами. В данном случае это более 32 тысяч рублей.

А бюджетному учреждению-должнику соответственно удалось избежать не только потери времени, но и дополнительных финансовых убытков. Помимо этого, должнику повезло, что терпение заявителя оказалось бесконечным. Поскольку оплаты по договорам он ожидал более года. В этой связи МБУ удалось избежать более серьезных финансовых потерь», - добавил Головнев.

Он отметил, что протокол об административном правонарушении не составлялся в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. А в соответствии с этой статьей КоАПа должнику в дополнение ко всему пришлось бы заплатить еще и штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.