РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Выпускники танцевальной школы Елены Морозовой 20 сентября проведут концерт во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпускной класс-концерт школы танца Елены Морозовой состоится 20 сентября во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Данное мероприятие – это всегда событие в жизни детей̆, их родителей̆ и педагогов», – говорится в сообщении.

Сентябрь 2010 года – начало творческого пути нынешних выпускников.

«Первый педагог – Светлана Моськина, которая познакомила их с миром танца и музыки. Строгая и справедливая Елена Николаева обучала выпускников азам классического и народного танца. Наталья Скорлыгина воодушевила джазом, Анна Голдунова совершенствовала искусство классического танца», – отмечается в материале.

Начнется концерт в 18:00, вход свободный. Проходить мероприятие будет по адресу: улица Свердлова, дом №38.