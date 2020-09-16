РИАМО - 16 сен. Комплексы по переработке отходов (КПО) компании «РТ-Инвест» отсортировали за лето текущего года более 380 тысяч тонн отходов, сортировку на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе прошли 177 тысяч тонн отходов, КПО «Юг» в Коломенском округе обработал 120 тысяч тонн, а КПО «Дон» в городском округе Кашира – 90 тысяч тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Больше всего за последние три месяца на комплекс «Север» в Сергиево-Посадском округе поступило тары из-под напитков. Количество ПЭТ, алюминия и стекла заметно выросло и составило две тысячи тонн. <…> Объемы крупногабаритных отходов за лето тоже увеличились», – уточняется в сообщении.

Количество пластиковых бутылок, отсортированных на предприятии КПО «Юг» в Мячково, выросло на 15% и составило пять тысяч тонн. Также на 30% увеличился объем крупногабаритных отходов.

За лето на КПО «Дон» стало больше ПЭТ-тары. Количество макулатуры напрямую зависело от месяца. В июне, с концом учебного года, объемы бумаги выросли на 15-20%. Ближе к августу картона снова стало больше — из-за покупок перед школой и осенним сезоном. В общей сложности отобрали 400 тонн макулатуры. Количество крупногабаритных отходов за лето почти не изменилось.