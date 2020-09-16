РИАМО - 16 сен. Расходы в рамках обязательного медицинского страхования на высокотехнологичную медицинскую помощь планируют увеличить в России на 6,5%, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Новый хирургический корпус открылся в подмосковном Одинцовском округе в составе многопрофильного медицинского центра «Лапино». В церемонии открытия корпуса «Лапино-2» приняли участие заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня правительство одобрило федеральные бюджет и бюджет ОМС. В этом бюджете мы серьезно - до 109 миллиардов с небольшим - увеличиваем объем высокотехнологичной помощи населению РФ, это почти на 6,5% выше, чем в этом году», - сказала Голикова в ходе открытия хирургического корпуса «Лапино-2».

Она отметила, что госпиталь «Лапино» включен в перечень частных клиник, которые оказывают высокотехнологичную помощь по ОМС.