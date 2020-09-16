РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Коллектив театра кукол «Радуга» из поселка Томилино городского округа Люберцы стал обладателем диплома лауреата 2-й степени Пятого областного открытого фестиваля-конкурса современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Актеры представили на суд жюри сказку «Колобок» в номинации «Удивительное рядом». Конкурс прошел в Красногорске. Он объединил 24 коллектива из подмосковных муниципалитетов и Москвы. Участники подготовили как живые спектакли, так и онлайн-версии. Кроме того, было показано короткометражное кино.

«Репертуар театра кукол «Радуга» состоит из музыкальных интерактивных спектаклей. Не так давно прошла премьера постановки по мотивам сказки Л. Керрола «Алиса в стране чудес». Также актеры задействованы в спектаклях: «Дюймовочка», «Репка», «Колобок», «День рождение Мальвины», - говорится в сообщении.

Адрес театра кукол: поселок Томилино, улица Пушкина, дом 34.