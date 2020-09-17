РИАМО - 17 сен. Премьера документального фильма «Город «Химика», созданного при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения», состоялась во Дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

«Документальный фильм «Город «Химика» был создан в честь 100-летия заслуженного тренера СССР Николая Семеновича Эпштейна. В середине 50-х годов прошлого столетия Эпштейн при поддержке директора Воскресенского химкомбината Николая Докторова создал хоккейную команду «Химик» и стал ее первым тренером. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата СССР», - говорится в сообщении.

Автором картины стала известный в Воскресенске режиссер, краевед и издатель ряда монографий Светлана Белоус. Работа над фильмом стартовала в 2018 году. Съемки проходили в течение двух лет в Воскресенске, Москве и Израиле. Кроме того, в фильме впервые представлены видео и фотографии, хранившиеся в частных архивах и в Государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске.

Героями киноленты стали прославленные отечественные хоккеисты Владислав Третьяк, Игорь Ларионов, Борис Майоров, Валерий Каменский, Александр Черных и многие другие. Кроме того, в съемках поучаствовали советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ Виктор Мережко, известный спортивный журналист, руководитель отдела хоккея газеты «Советский спорт» Леонид Рейзер.

На премьеру фильма были приглашены сотрудники и ветераны химкомбината, действующие игроки воскресенского хоккейного клуба, ветераны ледовой дружины и болельщики. Почетными гостями мероприятия стали генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков, руководители и представители администрации, совета депутатов, общественных организаций Воскресенска, депутат Московской областной думы Евгений Аксаков, а также легендарный игрок «Химика», чемпион зимних Олимпийских игр, мира и Европы Александр Черных.

«Николай Семенович Эпштейн является поистине выдающейся личностью! Его неимоверными усилиями о маленьком подмосковном Воскресенске узнал весь огромный Советский Союз! Хоккейная команда «Химик» стала брендом города и, как и наш химкомбинат, остается им и поныне», – отметил генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

По его словам, особую ценность документальной картине придали фотографии и видеоматериалы, которых ранее никто не видел.

«Благодаря помощи со стороны химкомбината архивы были собраны по крупицам. И теперь они достанутся воскресенцам, а сам фильм, судя по теплому приему зрителей, станет частью культурного достояния города», - заключил Трушков.