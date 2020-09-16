РИАМО - 16 сен. В грядущие субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье температура воздуха местами может опуститься ночью до ноля градусов, сообщается на сайте «Метеовести»

«В пятницу по мере перемещения циклона на восток, в Москву устремятся холодные воздушные массы. Ветер сменится на северо-западный, дожди ослабеют, а показания термометров поползут вниз», — отмечается в материале.

В пятницу ночью в городе будет плюс 7-9 градусов, в области – плюс 4-9 градусов. Днем ожидается плюс 10-12 градусов в столице и плюс 8-13 градусов в Подмосковье.

В выходные сквозь облака будет проглядывать солнце, прогнозируется плюс 11-13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 2-7 градусов, при этом местами термометры могут опускаться до ноля.