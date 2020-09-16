РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Открытая тренировка на мини-батутах с профессиональным тренером состоится 19 сентября в Центральном парке Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Тренировка начнется в 10:00 на главной площади парка. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: 8(901)359-95-50 - Светлана», - говорится в сообщении.

Проведение тренировки зависит от погодных условий.

Jumping Fitness, или прыжки на батуте - новое направление в фитнесе. В процессе занятия тренируется все тело. За счет безударной нагрузки на полотно батута такой фитнес считается безопасным для связок и суставов человека. Но даже и у него есть противопоказания.

Специалисты отмечают, что 10 минут на батуте приравниваются к 3 километрам бега, а за часовую тренировку можно сжечь до 1000 килокалорий.