РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В рамках 14-й медианедели на телеканале ЛРТ прошел день открытых дверей, редакцию Люберецкого районного телевидения посетили юнкоры редакции детского телевидения «Взлет» из Жуковского, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберец.

«Главный редактор телеканала ЛРТ Елена Кирсанова рассказала юным корреспондентам об истории создания канала, а также провела для них экскурсию и познакомила с сотрудниками. Ребята увидели, как создаются новостные сюжеты, побывали в аппаратной вещания, в студии, а также попробовали себя в роли телеведущих информационных выпусков», - говорится в сообщении.

С 14 по 18 сентября журналисты городского округа проводят традиционную медианеделю. В этот период запланированы дни открытых дверей в редакциях СМИ, открытие очередного сезона «Люберецкой школы юнкоров», вручение медалей «100 лет Союзу журналистов России».

Ключевым событием медианедели стало открытие мемориальной доски журналисту-фронтовику Дмитрию Николаевичу Синютину.