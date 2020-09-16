РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 сен. Жители Люберец могут присоединиться к благотворительному забегу «Святогорье», который состоится 20 сентября в Сергиево-Посадском округе у подножья Гремячего ключа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 10:00 до 11:20 будет проходить регистрация участников. В 12:10 состоятся забеги на 5 и 10 километров. В 12:20 – скандинавская ходьба», – говорится в сообщении.

Святыня Гремячий ключ является самым большим и наиболее известным водопадом Подмосковья, высота которого составляет почти 20 метров. Температура воды здесь неизменна не протяжении всего года и составляет 6 градусов.

Водопад является местом паломничества, а также популярным туристическим объектом. Несколько лет назад здесь началось строительство храма в честь святых великих русских воинов - Александра Пересвета и Андрея Осляби.

Зарегистрироваться на благотворительный забег «Святогорье» можно на сайте живуспортом.рф, участие в нем бесплатное.