РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Сотрудники МУ «Дирекция спортивных сооружений» Люберец принимают участие в спортивном форуме «Грани спорта - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В среду делегация сотрудников МУ «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы принимает участие в форуме «Грани спорта - 2020», который проходит в Гостином дворе», - говорится в сообщении.

Спортивный форум - это уникальная площадка для обсуждения и решения проблем в области управления, эксплуатации и инвестирования в спортивные объекты, анализа тенденций развития спорта и инфраструктуры.

Эксперты и спикеры форума - это успешные спортивные менеджеры, представители отраслевых государственных ведомств, а также известные профессиональные спортсмены.

Программа мероприятия включает в себя пленарные заседания, тематические выставки, образовательные программы, семинары и мастер-классы.