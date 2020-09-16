РИАМО - 16 сен. Некоторые считают, что мармелад полезен из-за фруктовой основы, но к мармеладу нужно относиться как к любым конфетам, потому что его делают с большим добавлением сахара, сообщил диетолог и автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

«К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое, и им не с чем сравнивать», — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что дети смогут наслаждаться и брокколи, и рыбой, и другими продуктами, которые не приводят к ожирению.

Мармелад изготавливают из фруктовых пюре или соков, однако калорийность лакомства из-за этого меньше не становится.

«Исконно мармелад – это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают», — добавил диетолог.

Он объяснил, что одна мармеладка равна трем-четырем съеденным яблокам, но во фруктах есть клетчатка и полезные витамины, а в мармеладе нет.

«Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада», — заключил Кузьменко.

«Исконно мармелад – это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают», — добавил диетолог.