РИАМО - 16 сен. Новый хирургический корпус открылся в подмосковном Одинцовском округе в составе многопрофильного медицинского центра «Лапино», который входит в группу компаний «Мать и дитя», передает в среду корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия корпуса «Лапино-2» приняли участие заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Несмотря на пандемию, работы (по строительству корпуса - ред.) продолжались, в эти сложные недели и месяцы корпус вырос и сегодня мы вводим его в эксплуатацию. Это центр не только для Московской области, но и для Москвы и других регионов. «Лапино-2» будет на 70% работать в системе ОМС», - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что госпиталь «Лапино» оказывал помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Эта клиника будет помогать разным категориям пациентов. Многопрофильная клиника - это еще один успешный шаг. Надеюсь, что мы получим передовую клинику в технологиях, оснащении», - заявил Мурашко.

Воробьев назвал открытие хирургического корпуса «Лапино-2» важным событием для Московской области.

«Очень приятное событие в Подмосковье, которое сегодня устроила команда Марка Аркадьевича (Курцера, генерального директора группы компаний «Мать и дитя» - ред.). Очень важно, что ОМС сегодня работает. В Московской области 200 частных клиник, и доля ОМС там обязательна и наращивается. Если в этом году 200 человек обслужились в «Лапине», то в следующем году их количество будет в 3-4 раза больше», - сказал Воробьев.

Клинический госпиталь «Лапино» – это многопрофильный медицинский центр Московской области, оказывающий помощь на уровне мировых стандартов. С запуском нового корпуса в госпитале значительно расширится отделение хирургии, откроется современный многопрофильный онкологический центр полного цикла, увеличится отделение химиотерапии.

Шестиэтажный хирургический комплекс включает восемь современных операционных и круглосуточный комфортабельный стационар на 120 коек. Мощности новой очереди позволят проводить более 12 тысяч операций в год, а также обеспечат около 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе созданы более 300 рабочих мест.

В корпусе «Лапино 2» также откроются новый центр лучевой диагностики, обновленные кабинеты гибкой эндоскопии, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований. Кроме того, госпиталь будет базой для научных разработок и целевой подготовки кадров.

Благодаря договоренности клиники с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, жители Подмосковья могут получать медпомощь в «Лапине» по полису ОМС. Также пациентов принимают на коммерческой основе и по полису ДМС.