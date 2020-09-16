РИАМО - 16 сен. Новый хирургический корпус открылся в подмосковном Одинцовском округе в составе многопрофильного медицинского центра «Лапино», который входит в группу компаний «Мать и дитя», передает в среду корреспондент РИАМО.
В церемонии открытия корпуса «Лапино-2» приняли участие заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Она подчеркнула, что госпиталь «Лапино» оказывал помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Эта клиника будет помогать разным категориям пациентов. Многопрофильная клиника - это еще один успешный шаг. Надеюсь, что мы получим передовую клинику в технологиях, оснащении», - заявил Мурашко.
Воробьев назвал открытие хирургического корпуса «Лапино-2» важным событием для Московской области.
Клинический госпиталь «Лапино» – это многопрофильный медицинский центр Московской области, оказывающий помощь на уровне мировых стандартов. С запуском нового корпуса в госпитале значительно расширится отделение хирургии, откроется современный многопрофильный онкологический центр полного цикла, увеличится отделение химиотерапии.
Шестиэтажный хирургический комплекс включает восемь современных операционных и круглосуточный комфортабельный стационар на 120 коек. Мощности новой очереди позволят проводить более 12 тысяч операций в год, а также обеспечат около 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе созданы более 300 рабочих мест.
В корпусе «Лапино 2» также откроются новый центр лучевой диагностики, обновленные кабинеты гибкой эндоскопии, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория для проведения полного спектра диагностических исследований. Кроме того, госпиталь будет базой для научных разработок и целевой подготовки кадров.
Благодаря договоренности клиники с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, жители Подмосковья могут получать медпомощь в «Лапине» по полису ОМС. Также пациентов принимают на коммерческой основе и по полису ДМС.
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