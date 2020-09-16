РИАМО - 16 сен. Выборы в совет депутатов пройдут 4 октября в Шатуре, вакантны 25 мандатов, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

Пятнадцать мандатов вакантны по мажоритарным округам, а 10 – по партийным спискам.

«Для участия в выборах зарегистрированы 124 кандидата, семь самовыдвиженцев и 117 – от политических партий», - говорится в сообщении.

От партии «Единая Россия» - 36 кандидатов, 30 кандидатов - от КПРФ, по 16 — от ЛДПР и «Яблока», восемь — от «Справедливой России», семь — от «Зеленой альтернативы», три — от «Партии пенсионеров», один — от «Партии роста».

На территории городского округа Шатура почти 70 тысяч избирателей. Выборы будут организованы на 41-м участке. Досрочно проголосовать в ТИК можно будет с 23 сентября по 3 октября.