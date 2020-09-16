РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В городском округе Мытищи в период купального сезона зарегистрировали три аварии на водных объектах, сообщил исполняющий обязанности руководителя центрального инспекторского отделения Олег Павлов.

В среду в окружной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого подвели итоги деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона.

«В купальный сезон 2020 года на территории городского округа Мытищи открыты, освидетельствованы и допущены к использованию 9 пляжей. В период сезона на этих пляжах чрезвычайных происшествий не допущено. Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам привлечены 3 человека к административной ответственности. Оформлено три аварии на водных объектах», - сказал Павлов.

Он добавил, что в настоящее вместе сотрудники Мытищинского УВД проводятся беседы с учениками школ об окончании купального сезона. На сегодняшний день проведены занятия в школах №№32 и 1, а также в Марфинской школе.