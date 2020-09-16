РИАМО - 16 сен. Свыше 600 абитуриентов из Подмосковья в 2020 году поступили по целевому направлению в медицинские вузы, 432 — по программам специалитета, 180 — ординатуры, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

Обучение по целевому направлению обеспечивает регион медицинскими специалистами.

«Студенты, заключившие целевые договора, будут проходить обучение в ведущих медицинских вузах страны: Первом МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях», — говорится в сообщении.

После того, как студенты закончат учебу на врача, они будут работать в учреждениях здравоохранения Московской области.