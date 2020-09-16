РИАМО - 16 сен. Московский регион вошел в пятерку лучших регионов страны по уровню поглощения загрязнителей пригородными лесами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ученые географического факультета МГУ провели исследование степени поглощения токсичных веществ в воздухе пригородными лесами в различных регионах России. Таким образом, специалисты решили установить плотность лесов, необходимую для эффективной очистки воздушного бассейна от выбросов стационарных источников.

«Специалисты обследовали 130 российских городов с различными уровнями выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также были приняты во внимание метеорологические условия, в частности, параметры ветрового режима, высота слоя перемешивания, продолжительность туманов и другое. Совокупность данных характеристик определяет потенциал загрязнения атмосферы», — говорится в сообщении.

По итогам исследования был составлен рейтинг регионов. Московский регион занял четвертое место по уровню поглощения лесами вредных веществ с показателем 8,2%. Впереди Москвы и Подмосковья оказались только Кабардино-Балкария, Калужская и Воронежская области.

Пятерку замкнули Санкт-Петербург и Ленинградская область. Нулевое поглощение отмечено в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Ненецком автономном округе.

«Чистый воздух является одним из индикаторов комфортной городской среды. Контроль и регулирование техногенных выбросов в атмосферу вместе с эффективными «зелеными» мерами по их очистки способны повысить качество жизни в городе и здоровье его населения», — отметили в исследовательской группе.