РИАМО - 16 сен. На портале «Активный гражданин» горожане в рамках нового голосования оценят программу модернизации городских библиотек и решат, насколько полезными были произошедшие изменения и нужно ли продолжать программу дальше, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники голосования определят, какими книгами необходимо пополнять фонды библиотек в первую очередь: книгами авторов — лауреатов премий, книгами — лидерами продаж в книжных магазинах, книгами — победителями читательских голосований, книгами российских и зарубежных классиков или произведениями современных авторов», — говорится в сообщении.

Также участники смогут предложить свой вариант ответа.

За пять лет городские библиотеки превратились в современные культурные центры. В них проводят лекции, кружки, работают и слушают музыку.

Сейчас в столице функционирует более 400 библиотек. Их модернизация стартовала в 2015 году.